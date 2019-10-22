Тулун, Иркутская область, 22 октября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Более двух тысяч семей из зоны наводнения в Приангарье приобрели новое жильё взамен утраченного. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области, об этом заявил министр социального развития региона Владимир Родионов.

Irkobl.ru Владимир Родионов

«На данный момент оплата произведена по 2014 свидетельствам на общую сумму 5,65 млрд рублей, в том числе 1774 свидетельства на 4,91 млрд рублей из средств федерального бюджета, 240 свидетельств на 746,5 млн рублей из средств областного бюджета», — уточнил он.

По его словам, приём документов на оформление свидетельств продолжается до сих пор по месту пребывания граждан. Всего документы на оформление подали 6348 семей, из них 5655 получили свидетельства и подбирают себе жильё.

Отмечается, что большинство из тех, кто уже стал собственником нового жилья, приобрели его в своих районах. 25% предпочли переселиться в другое муниципальное образования в пределах области, и лишь 3% выехали за пределы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, область прошедшим летом накрыло двумя волнами паводка в конце июня и в конце июля. В результате продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили десятки населённых пунктов. Область трижды посетил президент России Владимир Путин, раскритиковавший работы по ликвидации последствий удара стихии.

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