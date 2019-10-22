Екатеринбург, 22 октября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Прибор, который поможет найти полезные ископаемые на Луне, планетах и их спутниках, а также на астероидах и метеороидах, разработала международная группа учёных, в состав которой входят сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом 22 октября сообщает пресс-служба вуза.

Астероид

По словам одной из исследователей, старшего научного сотрудника лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Марии Грицевич, разработанный прибор — скаттерометр. Он позволяет проверить теоретические представления о том, как отражает свет частица того или иного вещества.

Оборудование позволяет записать, как частица распределяет энергию направленного на нее луча света, какое количество фотонов она отражает под воздействием световой волны любой длины в заданном диапазоне. Эти наблюдения фиксируются суперскоростной камерой, что даёт возможность реконструировать форму частицы.

В результате исследователи получат ценную дополнительную информацию об оптических свойствах объектов в космосе, что облегчит и удешевит подготовку космических миссий с целью добычи полезных ископаемых.

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