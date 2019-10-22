Москва, 22 октября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В России в 2019 году наблюдается сокращение доли наименее обеспеченных групп населения. Об этом свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения за первые два квартала года.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Успех

Так, согласно приведённым данным, доля семей, которым хватает доходов только на еду, сократилась с 15,2% в первом квартале до 14,1% во втором, а доля домохозяйств, заявивших о нехватке средств даже на питание, сократилась с 0,8% до 0,7%.

На этом фоне доля семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, увеличилась с 49,2% в первом квартале до 49,4% во втором. C 31,7% до 32,6% увеличилась также доля домохозяйств, которые могут позволить себе не только еду и одежду, на и товары длительного потребления, однако покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает у них трудности.

Как считают в Росстате, приведённые данные свидетельствуют о перераспределении домохозяйств по их финансовому положению и переходе части наименее обеспеченных групп населения в категорию с более высокими доходами.