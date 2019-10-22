Выступление Дмитрия Медведева — знак для Белоруссии, поскольку в России на самом высоком уровне инновациям, цифровой экономике будет придаваться центральное значение, заявил премьер-министр соседнего государства Сергей Румас.

«И для нас, небольших стран, это знак очень хороший, потому что именно такие ключевые игроки на цифровом рынке, как Россия, Китай, США, Евросоюз, будут определять, каким образом цифровые технологии в будущем изменят мир. Опыт Белоруссии, не самой крупной европейской страны, конечно, скромен. Но кое в чём нам действительно удалось добиться успехов, и, наверное, некоторые наши наблюдения могут быть полезны коллегам. Парк высоких технологий — это у нас в стране ведущий IT-институт — получил второе дыхание буквально два года назад».

По его словам, «парк растёт — 30−40%».

«По этому году мы ожидаем экспорт услуг парка — 2 млрд долларов, что является очень немаленькой суммой для такой небольшой страны, как Беларусь. По экспорту софта на душу населения мы занимаем ведущее место в Восточной Европе и СНГ. Но самое интересное для нас, что увеличились и доходы бюджета. И хотя в парке действует льготная налоговая ставка, сегодня человек, работающий в парке, платит в три раза больше налогов, чем в среднем работающие в экономике».

Он сообщил, что «на базе парка у нас будет образован хай-тек-университет».