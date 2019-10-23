VIII Международный форум «Открытые инновации» открылся 21 октября в технопарке «Сколково». Его главная тема — «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». В рамках программы проходят пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи. 22 октября участники обсуждают рост «умной экономики» и изменение глобальных экономических процессов. Кроме того, сегодня в рамках «Открытых инноваций» проходит «форум в форуме» — The Russian Artificial Intelligence Forum (RAIF), посвященный развитию искусственного интеллекта. [[[picture1]]]

Government.ru Московский международный форум «Открытые инновации»

07:52 22.10.2019 «Открытые инновации» — ежегодный форум, который с 2012 года проводится в Москве под эгидой правительства Российской Федерации.

07:55 22.10.2019 Форум проходит с 21 по 23 октября, на нем выступят более 600 спикеров из более 90 стран.

08:01 22.10.2019 От Татарии главы двух министерств принимают участие от республики в ежегодном форуме «Открытые инновации». Это министр строительства, архитектуры и жилищно-комунального хозяйства Татарии Ирек Файзуллин и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин. Оба выступили спикерами на III Торжественной церемонии вручения награды GREEN MOBILITY AWARD 2019, прошедшей 21 октября 2019 года.

08:01 22.10.2019 Сколково [(cc) Anatoly Lushnikov]

08:16 22.10.2019 По словам главы Якутии Айсена Николаева, республика на VIII Международном цифровом форуме «Открытые инновации — 2019» в Москве представляет восемь инновационных проектов по самым разным направлениям: IT-технологии, биотехнологии, композитные материалы и другие. Читайте также: Якутия на цифровом форуме в Сколково представит 8 инновационных проектов

08:25 22.10.2019 Делегация Новосибирской области сегодня, 22 октября, работает в Сколково на площадках Московского международного форума инновационного развития — 2019. Возглавляет её губернатор региона Андрей Травников. Как уточнили в правительстве области, у Травникова запланированы встречи с представителями власти и крупного бизнеса, подписание соглашений, участие в пленарной сессии «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации». «По темпам внедрения цифровых технологий Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России», — заявили в администрации региона. Подробности в материале: Новосибирская область на форуме в Сколково планирует подписать соглашения

08:46 22.10.2019 Правительство Новосибирской области, фонд «Сколково» и Сибирское отделение РАН подписали соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в инновационной сфере. Подписи под документом поставили губернатор региона Андрей Травников, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и председатель СО РАН Валентин Пармон. «С подписанием соглашения компании региональных операторов фонда «Сколково», в том числе зарегистрированные в новосибирском Академпарке, получают возможность использовать все возможности и инструменты поддержки фонда «Сколково», — прокомментировал Травников. — Мы не намерены останавливаться на этом и договорились нарабатывать новые инструменты продвижения». Читайте подробнее: Новосибирские власти подписали соглашение о сотрудничестве со «Сколково»

08:57 22.10.2019 В пленарном заседании форума, который проходит в Сколково, примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

09:03 22.10.2019 Дмитрий Медведев на VII Московском международном форуме «Открытые инновации» в 2018 году [government.ru]

09:32 22.10.2019 Дальнейший рост мировой экономики будет невозможен без внедрения цифровых технологий как в сферы производства, предпринимательства и обучения, так и в институты государственного управления. Об этом 22 октября на форуме «Открытые инновации» поговорят спикеры его пленарного заседания «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации». Организаторы мероприятия отмечают, что в ближайшем будущем цифровые технологии окажутся основным драйвером развития, в то время как объем самой цифровой экономики к 2023 г. достигнет 23 трлн долларов. Кроме того, отличительной чертой так называемого «цифрового общества» называют все возрастающее число «горизонтальных» связей, простирающихся за пределы государственных границ, а конкурентоспособность бизнеса проверяется спросом на продукт на глобальном рынке. Читайте также: Объем цифровой экономики к 2023 году составит 23 трлн долларов

09:41 22.10.2019 На пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации» 22 октября выступят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, профессор Оксфордского университета Ник Бостром и другие. Читайте также: «Открытые инновации» посетят премьер-министры Узбекистана и Белоруссии

09:58 22.10.2019 Основной вопрос, который должны решить все страны мира, состоит в том, как обеспечить суверенитет в условиях глобальной цифровизации. Об этом 22 октября на форуме «Открытые инновации» поговорят участники одной из его сессии «Эпоха платформенной архитектуры государства — это продиктованный рынком переворот или цифровая мечта?». Участниками дискуссии станут зампред правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, заместитель директора по инновациям ФГБУ НИИ «Восход» Андрей Хлызов, а также ряд крупных российских предпринимателей. Читайте подробнее: «Открытые инновации»: цифровизация принесет более 1 трлн долларов в год

10:19 22.10.2019 Роль и значение инноваций в деле развития регионов обсудят 22 октября на форуме «Открытые инновации» в рамках заседания «Инструменты технологического развития регионов. Новые практики». Как говорится в программе мероприятия, в числе его участников вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава республики Алтай Олег Хорохордин, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и другие. Об этом: В «Сколково» обсудят, как цифровизация поможет развитию регионов РФ

10:42 22.10.2019 О том, какие преимущества есть у РФ перед глобальными лидерами в части развития искусственного интеллекта, 22 октября поговорят участники сессии «A Lightning-Fast Change. Искусственный интеллект: двигайся быстро, меняй всё вокруг», которая пройдёт в рамках форума «Открытые инновации». Среди заявленных участников сессии министр экономического развития РФ Максим Орешкин, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман и другие. Подробности в материале: За счёт искусственного интеллекта мировая экономика вырастет на $15 трлн

10:47 22.10.2019 Максим Орешкин [government.ru]

11:03 22.10.2019 Мировой рынок цифровых технологий будет расти среднегодовыми темпами в 10−50%, достигая нескольких триллионов долларов к 2024 году, а инвестиционные расходы бизнеса на цифровизацию уже сейчас составляют 3−5% ВВП. Об этом говорится в программе сессии «Как заработать на сквозных цифровых технологиях» форума «Открытые инновации», который проходит 22 октября в «Сколково». Кроме того, отмечается, что власти РФ направят на развитие и внедрение СЦТ свыше 200 миллиардов рублей бюджетного финансирования и привлекут несколько сотен миллиардов частных средств в течение пяти лет. Читайте подробнее: Власти РФ потратят 200 млрд рублей на сквозные цифровые технологии

12:14 22.10.2019 На форуме «Открытые инновации» пройдёт сессия «Станки, металл, сахар и ИИ: предел оптимизации промышленности», участники которой обсудят специфику внедрения систем искусственного интеллекта в таких сферах, как металлургия, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и добывающая промышленность, агропром и другие. В числе заявленных спикеров мероприятия директор по информационным технологиям «Уралкалий» Кирилл Алифанов, директор по анализу данных и моделированию Анджей Аршавский, директор по ИТ РУСАГРО Павел Дрейгер и другие.

12:16 22.10.2019 По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в мире в течение последних пяти лет наблюдается впечатляющий рост числа заявок на патенты и уменьшение количества научных статей по изобретениям. Об этом 22 октября сообщают организаторы форума «Открытые инновации», одна из сессий которого называется «AI технологии: патентовать или внедрять? Взгляд бизнеса». Среди её спикеров вице-президент Microsoft Стив Краун, заместитель руководителя проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Сергей Лещенко, исполнительный директор по вопросам нормативного регулирования технологий ИИ Сбербанка Андрей Незнамов и другие. Об этом: Форум «Открытые инновации»: инвестиции в ИИ бурно растут с каждым годом

12:49 22.10.2019 На VIII Международном форуме инновационного развития — 2019 «Открытые инновации» Новгородская область представляет линейку модульных протезов SmartLi — разработку новгородского инженера, генерального директора ООО «Техбионик» Станислава Муравьёва. Это и детский протез, и взрослые: полной кисти, для частичных ампутаций, рабочий протез, а также реабилитационный тренажёр кисти и реабилитационный браслет-контроллер. Подробности в материале: Модульные протезы рук представляет новгородский инженер в Сколково

13:05 22.10.2019 В выставке проектов Imarket в рамках форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково» участвует Римма Синицкая из компании «Новгородский фарфор» — она привезла новую технологию изготовления модельной и формовочной оснастки для скульптуры из фарфора и образцы изделий. Об этом: Новгородская область привезла в Сколково новую фарфоровую технологию

13:38 22.10.2019 В «Сколково» началось пленарное заседание форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации», на котором ожидается выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.