О переходе к интеллектуальной экономике. «Открытые инновации» — трансляция
«Открытые инновации» — ежегодный форум, который с 2012 года проводится в Москве под эгидой правительства Российской Федерации.
Форум проходит с 21 по 23 октября, на нем выступят более 600 спикеров из более 90 стран.
От Татарии главы двух министерств принимают участие от республики в ежегодном форуме «Открытые инновации». Это министр строительства, архитектуры и жилищно-комунального хозяйства Татарии Ирек Файзуллин и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин. Оба выступили спикерами на III Торжественной церемонии вручения награды GREEN MOBILITY AWARD 2019, прошедшей 21 октября 2019 года.
По словам главы Якутии Айсена Николаева, республика на VIII Международном цифровом форуме «Открытые инновации — 2019» в Москве представляет восемь инновационных проектов по самым разным направлениям: IT-технологии, биотехнологии, композитные материалы и другие.
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Делегация Новосибирской области сегодня, 22 октября, работает в Сколково на площадках Московского международного форума инновационного развития — 2019. Возглавляет её губернатор региона Андрей Травников. Как уточнили в правительстве области, у Травникова запланированы встречи с представителями власти и крупного бизнеса, подписание соглашений, участие в пленарной сессии «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».
«По темпам внедрения цифровых технологий Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России», — заявили в администрации региона.
Подробности в материале: Новосибирская область на форуме в Сколково планирует подписать соглашения
Правительство Новосибирской области, фонд «Сколково» и Сибирское отделение РАН подписали соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в инновационной сфере. Подписи под документом поставили губернатор региона Андрей Травников, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и председатель СО РАН Валентин Пармон.
«С подписанием соглашения компании региональных операторов фонда «Сколково», в том числе зарегистрированные в новосибирском Академпарке, получают возможность использовать все возможности и инструменты поддержки фонда «Сколково», — прокомментировал Травников. — Мы не намерены останавливаться на этом и договорились нарабатывать новые инструменты продвижения».
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В пленарном заседании форума, который проходит в Сколково, примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Дальнейший рост мировой экономики будет невозможен без внедрения цифровых технологий как в сферы производства, предпринимательства и обучения, так и в институты государственного управления. Об этом 22 октября на форуме «Открытые инновации» поговорят спикеры его пленарного заседания «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».
Организаторы мероприятия отмечают, что в ближайшем будущем цифровые технологии окажутся основным драйвером развития, в то время как объем самой цифровой экономики к 2023 г. достигнет 23 трлн долларов. Кроме того, отличительной чертой так называемого «цифрового общества» называют все возрастающее число «горизонтальных» связей, простирающихся за пределы государственных границ, а конкурентоспособность бизнеса проверяется спросом на продукт на глобальном рынке.
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На пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации» 22 октября выступят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, профессор Оксфордского университета Ник Бостром и другие.
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Основной вопрос, который должны решить все страны мира, состоит в том, как обеспечить суверенитет в условиях глобальной цифровизации. Об этом 22 октября на форуме «Открытые инновации» поговорят участники одной из его сессии «Эпоха платформенной архитектуры государства — это продиктованный рынком переворот или цифровая мечта?».
Участниками дискуссии станут зампред правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, заместитель директора по инновациям ФГБУ НИИ «Восход» Андрей Хлызов, а также ряд крупных российских предпринимателей.
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Роль и значение инноваций в деле развития регионов обсудят 22 октября на форуме «Открытые инновации» в рамках заседания «Инструменты технологического развития регионов. Новые практики». Как говорится в программе мероприятия, в числе его участников вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава республики Алтай Олег Хорохордин, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и другие.
Об этом: В «Сколково» обсудят, как цифровизация поможет развитию регионов РФ
О том, какие преимущества есть у РФ перед глобальными лидерами в части развития искусственного интеллекта, 22 октября поговорят участники сессии «A Lightning-Fast Change. Искусственный интеллект: двигайся быстро, меняй всё вокруг», которая пройдёт в рамках форума «Открытые инновации».
Среди заявленных участников сессии министр экономического развития РФ Максим Орешкин, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман и другие.
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Мировой рынок цифровых технологий будет расти среднегодовыми темпами в 10−50%, достигая нескольких триллионов долларов к 2024 году, а инвестиционные расходы бизнеса на цифровизацию уже сейчас составляют 3−5% ВВП. Об этом говорится в программе сессии «Как заработать на сквозных цифровых технологиях» форума «Открытые инновации», который проходит 22 октября в «Сколково». Кроме того, отмечается, что власти РФ направят на развитие и внедрение СЦТ свыше 200 миллиардов рублей бюджетного финансирования и привлекут несколько сотен миллиардов частных средств в течение пяти лет.
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На форуме «Открытые инновации» пройдёт сессия «Станки, металл, сахар и ИИ: предел оптимизации промышленности», участники которой обсудят специфику внедрения систем искусственного интеллекта в таких сферах, как металлургия, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и добывающая промышленность, агропром и другие.
В числе заявленных спикеров мероприятия директор по информационным технологиям «Уралкалий» Кирилл Алифанов, директор по анализу данных и моделированию Анджей Аршавский, директор по ИТ РУСАГРО Павел Дрейгер и другие.
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в мире в течение последних пяти лет наблюдается впечатляющий рост числа заявок на патенты и уменьшение количества научных статей по изобретениям. Об этом 22 октября сообщают организаторы форума «Открытые инновации», одна из сессий которого называется «AI технологии: патентовать или внедрять? Взгляд бизнеса».
Среди её спикеров вице-президент Microsoft Стив Краун, заместитель руководителя проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Сергей Лещенко, исполнительный директор по вопросам нормативного регулирования технологий ИИ Сбербанка Андрей Незнамов и другие.
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На VIII Международном форуме инновационного развития — 2019 «Открытые инновации» Новгородская область представляет линейку модульных протезов SmartLi — разработку новгородского инженера, генерального директора ООО «Техбионик» Станислава Муравьёва. Это и детский протез, и взрослые: полной кисти, для частичных ампутаций, рабочий протез, а также реабилитационный тренажёр кисти и реабилитационный браслет-контроллер.
Подробности в материале: Модульные протезы рук представляет новгородский инженер в Сколково
В выставке проектов Imarket в рамках форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково» участвует Римма Синицкая из компании «Новгородский фарфор» — она привезла новую технологию изготовления модельной и формовочной оснастки для скульптуры из фарфора и образцы изделий.
Об этом: Новгородская область привезла в Сколково новую фарфоровую технологию
В «Сколково» началось пленарное заседание форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации», на котором ожидается выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Дмитрий Медведев пообещал, что в РФ появится возможность поступать в вузы через интернет. По его словам, для этого уже отобраны около 50 высших учебных заведений.
Форум «Открытые инновации» стал футурологической историей, которая ломает стереотипы, которые мешают продвигать цифровую повестку дня, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».
Читайте подробнее: Медведев похвалил форум «Открытые инновации» за слом стереотипов
Почти 75% жителей РФ могут пользоваться всеми достижениями, связанными с интернет-технологиями, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».
Читайте подробнее: В вузы РФ можно будет поступать через интернет — Дмитрий Медведев
На сегодняшний день, РФ должна ответить на те серьезные вызовы, которые ставит перед ней развитие информационных технологий, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».
Одна из таких проблем, по словам Медведева это цифровая безопасность. Интернет по мнению премьер-министра стал синонимом открытости и создал огромные возможности для развития личности. Однако такая открытость по словам главы правительства РФ несет с собой риски, а понятие «цифровая безопасность» включает в себя множество аспектов.
Подробности в материале: Медведев надеется дожить до введения в РФ электронного голосования
Несмотря на технологическое развитие, машины так и не смогли вытеснить человека с рынка труда, но готовиться к серьезной переквалификации людей все равно следует, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Правовое регулирование не должно тормозить технологического развития, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев на инновационном форуме в Сколкове: в вуз можно будет поступить по Интернету. @vestifmplus
Вопросы законодательного регулирования всегда отстают от развития науки, считает глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
Об этом: Премьер-министр Узбекистана сравнил искусственный интеллект с джинном
Через технологическое развитие не получится вернуть прежний объем связей, которые были у РФ со странами Запада до введения ими санкций против России, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации» и отвечая на соответствующий вопрос модератора.
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Ничего критического на рынке труда в ближайшие годы не произойдет, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».
Об этом: «Он пугает, а мне не страшно» — Медведев про искусственный интеллект
Продуктивность экономики можно повысить за счёт использования персональных данных пользователей без получения их дополнительного согласия или подписания соответствующих соглашений с социальными сетями, считает учредитель и ведущий эксперт консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя слова сопредседателя фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, который, выступая на форуме «Открытые инновации», заявил, что одним из направлений развития цифровой экономики в РФ является доступ к данным. В том числе личным.
Об этом: Персональные данные граждан РФ будут использовать без их согласия?
На инновационное развитие наукоградов из бюджета Московской области в 2019 году выделили более 2,5 млрд рублей. Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, из них в 2019 году на развитие социальной инфраструктуры наукоградов, ремонт и оснащение образовательных учреждений и проведение научных мероприятий из бюджета региона выделили 361 млн рублей.
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Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали трёхстороннее соглашение о развитии интеллектуальной собственности в регионе. Глава области уверен, что в результате возрастёт конкурентоспособность «отдельных компаний и области в целом за счёт формирования региональных брендов и учёта результатов интеллектуальной деятельности как нематериальных активов».
Подробности в материале: Роспатент поможет Ульяновской области в формировании бренда
Первый день VIII Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» завершился дискуссией «MusicTech. AI — новая звезда большой сцены?», посвященной так называемой генеративной музыке, создаваемой при помощи искусственного интеллекта (ИИ или англ. AI — от аrtificial intelligence). В панели приняли участие президент Ассоциации IPChain и генеральный директор фирмы «Мелодия» Андрей Кричевский, генеральный директор компании Mubert Алексей Кочетков, сооснователь и партнер «Лаборатории Хаоса» Константин Нархов, СЕО Amper Music Дрю Сильверстейн. Модерировал дискуссию директор Московской школы музыки Дмитрий Панов.
Участники встречи рассказали о своих проектах и поделились соображениями о перспективах применения искусственного интеллекта для создания и анализа музыкальных произведений, в том числе в опоре на реальные процессы в мозге слушателя и его психоэмоциональные состояния.
Выступление Дмитрия Медведева — знак для Белоруссии, поскольку в России на самом высоком уровне инновациям, цифровой экономике будет придаваться центральное значение, заявил премьер-министр соседнего государства Сергей Румас.
«И для нас, небольших стран, это знак очень хороший, потому что именно такие ключевые игроки на цифровом рынке, как Россия, Китай, США, Евросоюз, будут определять, каким образом цифровые технологии в будущем изменят мир. Опыт Белоруссии, не самой крупной европейской страны, конечно, скромен. Но кое в чём нам действительно удалось добиться успехов, и, наверное, некоторые наши наблюдения могут быть полезны коллегам. Парк высоких технологий — это у нас в стране ведущий IT-институт — получил второе дыхание буквально два года назад».
По его словам, «парк растёт — 30−40%».
«По этому году мы ожидаем экспорт услуг парка — 2 млрд долларов, что является очень немаленькой суммой для такой небольшой страны, как Беларусь. По экспорту софта на душу населения мы занимаем ведущее место в Восточной Европе и СНГ. Но самое интересное для нас, что увеличились и доходы бюджета. И хотя в парке действует льготная налоговая ставка, сегодня человек, работающий в парке, платит в три раза больше налогов, чем в среднем работающие в экономике».
Он сообщил, что «на базе парка у нас будет образован хай-тек-университет».
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас озвучил идею создания специального венчурного фонда в ЕАЭС.
«В наших странах рождается масса прекрасных стартапов, которые, получая финансирование из США и ЕС, меняют прописку. Почему бы совместно не инвестировать в перспективные разработки друг друга? «— отметил он.
Талантливые студенты, молодые учёные и предприниматели из Алтая могут становиться резидентами Сколково, не выезжая за пределы региона. Об этом написал на своей странице глава республики Олег Хорохордин по итогам своего участия в форуме «Открытые инновации-2019». Он подписал с председателем правления Фонда «Сколково» Игорем Дроздовым соглашение о сотрудничестве в сфере технологического развития.
Читайте подробнее: Студенты и учёные Алтая могут стать резидентами Сколково, оставаясь дома
В Республике Алтай будут «выращивать» своих предпринимателей, начиная со школы и вуза. Об этом заявил глава Олег Хорохордин на форуме «Открытые инновации-2019» в Сколково, делясь с коллегами-губернаторами опытом того, как находить точки роста в регионе, где нет крупных производств, небольшое население и всего один государственный вуз.
По его словам, ранее в республике был создан региональный центр инжиниринга, который уже оказывает различные услуги предпринимателям. Кроме того, в сентябре было подписано соглашение с Фондом содействия инновациям о сотрудничестве, который и позволит «выращивать» предпринимателей из местных жителей.
Об этом: В школах и вузах Алтая будут «выращивать» своих предпринимателей
Третий день форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково» сегодня, 23 октября, посвящён технологиям будущего.
Тема пленарной сессии — «Big Deals в цифре: Правительство VS госкорпорации».
Среди заявленных спикеров — вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, заместитель главы Минкомсвязи России Евгений Кисляков, руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко, генеральный директор РВК Александр Повалко, вице-президент Российского фонда прямых инвестиций Станислав Пожарнов, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг обсудили задачи по реализации заключённого соглашения, сообщили в правительстве сибирского региона. Напомним, ранее новосибирское региональное правительство, фонд «Сколково» и Сибирское отделение РАН подписали соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в инновационной сфере.
«Рабочая встреча Андрея Травникова и Виктора Вексельберга состоялась в рамках форума «Открытые инновации-2019», проходящего в Сколково. Среди прочего, стороны обсудили перспективы развития электродного завода в р.п. Линёво», — уточнили в областной администрации.
Об этом: Какие перспективы фонд «Сколково» увидел в Новосибирской области
Проекты, которые представила Якутия на VIII Международном форуме «Открытые инновации» в Сколково, вызвали большой интерес у организаторов и участников мероприятия, об этом заявил глава республики Айсен Николаев.
Об этом: Проект Якутии по поиску пропавших людей занял 2-е место на форме в Сколково
На сессии «Big Deals в цифре: правительство VS госкорпорации» участники дискуссии обсудили, как наиболее эффективно реализовать дорожные карты по развитию в России сквозных цифровых технологий, утвержденных две недели назад правительством РФ. На реализацию проектов потребуется более 950 млрд рублей, из них почти 720 млрд рублей — внебюджетные средства. Основная нагрузка по развитию перспективных решений в высокотехнологичных областях будет возложена на крупнейшие компании с государственным участием.
Каждая из семи дорожных карт получила своего куратора среди госкомпаний: РЖД займётся квантовыми коммуникациями, Сбербанк — искусственным интеллектом и нейротехнологиями, Ростех — технологиями распределённого реестра и беспроводной связью для интернета вещей, Росатом — квантовыми вычислениями и технологиями создания новых материалов и веществ, а Ростелеком и Ростех вместе будут развивать связь 5G.
«Сколково» в рамках реализации дорожных карт «не будет управлять процессом, но займётся экспертизой проектов», заявил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«Мы не будем управлять процессом. Но экспертиза проектов для поддержки и создание равных возможностей для всех — это возможная наша функция», — отметил он.
К 2040 году, согласно прогнозам IHS Markit, 33 млн беспилотных автомобилей «наводнят» дороги нашей планеты. Об этом было заявлено на сессии «Умная городская инфраструктура для беспилотной мобильности».