Ла-Пас, 22 октября, 2019, 06:19 — ИА Регнум. В ряде городов Боливии начались протестные акции несогласных с возможными результатами президентских выборов в стране, сообщает газета El Deber.

Nathan Keirn Протест

Сообщается, что демонстрации начались в Ла-Пасе, Суре, Оруро, Санта-Крус, Кочабамба и Потоси. Протестующие выступают против предварительных результатов выборов, согласно которым убедительную победу одержал действующий лидер Боливии Эво Моралес. Отмечается, что в Потоси и Кочабамбе избирательная комиссия даже прекратила подсчет голосов из-за протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября оппозиционный кандидат в президенты Боливии и экс-глава страны Карлос Меса выразил несогласие с возможной победой Эво Моралеса. По его словам, результаты выборов якобы были подтасованы.