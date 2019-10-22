Ирак опасается угрозы войны из-за турецкой операции в Сирии
Багдад, 22 октября, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Власти Ирака боятся появления на территории страны террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за военной операции Турции на северо-востоке Сирии, заявил глава иракского минфина Фуад Хусейн, сообщает газета The Washington Post.
По его словам, террористические ячейки всё ещё остаются на территории Ирака. Он отмечает, что нестабильность в Сирии может привести к активизации исламистских боевиков на иракской территории.
«Вновь мы сталкиваемся с угрозой войны», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября сирийские правительственные войска решили усилить линию соприкосновения с турецкими военными. Эти меры предпринимаются к окончанию пятидневного периода прекращения огня.