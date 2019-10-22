Багдад, 22 октября, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Власти Ирака боятся появления на территории страны террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за военной операции Турции на северо-востоке Сирии, заявил глава иракского минфина Фуад Хусейн, сообщает газета The Washington Post.

Msb.gov.tr Турецкая самоходная артиллерия

По его словам, террористические ячейки всё ещё остаются на территории Ирака. Он отмечает, что нестабильность в Сирии может привести к активизации исламистских боевиков на иракской территории.

«Вновь мы сталкиваемся с угрозой войны», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября сирийские правительственные войска решили усилить линию соприкосновения с турецкими военными. Эти меры предпринимаются к окончанию пятидневного периода прекращения огня.