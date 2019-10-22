Владивосток, 22 октября, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Механизм и возможности проекта «Дальневосточная ипотека» обсудили на межрегиональной конференции руководители профильных министерств и департаментов регионов ДФО. Получить льготный кредит на ипотеку по беспрецедентно низкой ставке в 2% смогут участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Воспользоваться льготным кредитом смогут участники программы «Дальневосточный гектар», которые планируют строительство жилья, а также молодые семьи возрастом до 35 лет — на приобретение готового жилья или для строительства жилого дома. На эти цели правительство РФ выделит около 14,7 млрд рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 млрд рублей. По нашим подсчётам, в программе сможет принять участие около 140 тысяч получателей «дальневосточных гектаров» и молодых семей», — рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Ипотечный кредит рассчитывают из сумм до 6 млн рублей на срок до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, льготной ипотекой под 2% смогут воспользоваться и молодые семьи, и получатели бесплатной земли именно для строительства жилья.

«Механизм предоставления субсидии предполагает компенсацию государством разницы в процентной ставке частным банкам через определенную правительством организацию», — пояснил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.