Владивосток, , 12:03 — REGNUM В Минвостокразвития рассказали о механизме предоставления «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых. Основной посыл — с минимумом бюрократических проволочек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нам важно, чтобы льготная ипотека была доступна максимальному числу желающих её получить. Это должен быть простой, эффективный и доступный механизм, без бюрократических процедур», — акцентировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Теперь льготной ипотекой смогут воспользоваться и молодые семьи, и получатели бесплатной земли, именно на строительства жилья на ДВ-гектаре.

«Механизм предоставления субсидии предполагает компенсацию государством разницы в процентной ставке частным банкам через определенную правительством организацию. Это один из важных механизмов господдержки», — добавил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Ипотека может быть оформлена на срок не более 20 лет, если размер кредита до 6 млн рублей. Программа будет работать в течении пяти лет.

Важным условием для ипотеки под 2% будет прописка хотя бы одного из супругов в регионах Дальнего Востока.

Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребёнок до 18 лет, также смогут участвовать в льготной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре поручил рассмотреть возможность льготной ипотеки под 2% годовых. Регионы Дальнего Востока уже готовы начать работу. Правительство готовит свои предложения.