Багдад, 22 октября, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на блокпосты на севере мухафазы Салах-эд-Дин в Ираке, сообщает агентство Reuters.

U.S. Air Force Иракские солдаты

Сообщается, что террористы подорвали автомобиль с самодельным взрывным устройством у блокпоста, на котором находились иракские военнослужащие. В результате взрыва погибли двое военных. Остальные военнослужащие попытались эвакуировать тела убитых, однако террористы открыли по ним огонь из стрелкового оружия и ранили троих иракских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября произошел взрыв на складе с оружием в столице Ирака Багдаде. В результате происшествия пострадали 12 сотрудников полиции. Отмечалось, что взрыв произошел в учебном центре по обезвреживанию опасных предметов.