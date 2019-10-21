Москва, 21 октября, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Окончание Холодной войны было общей победой, — так считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Своим мнением политик поделился в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Берлинская стена. 1960-е

Издатель газеты Штефан Ауст взял интервью у Горбачёва накануне 30-летия крушения Берлинской стены, которое произошло в ноябре 1989 года и стало одним из символов окончания Холодной войны.

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России. По словам Горбачёва, политики Запада не думали, как будут восприняты их заявления о победе русскими людьми, столько сделавшими для прекращения Холодной войны и гонки вооружений. И о том, как это отразится в будущем на отношениях между Россией и Западом, по словам Горбачёва, в Европе и США тоже не подумали.

Также Горбачёв отметил, что на фоне заявлений о своей победе в Холодной войне Запад стал вести себя так, как будто ему позволено всё. В частности, применять силу без санкций Совета Безопасности ООН, навязывать выгодные для западных политиков условия и нарушать договора. Экс-президент СССР констатировал, что страны Запада не выдержали испытания эпохой, пришедшей на смену периоду Холодной войны.

При этом Горбачёв полагает, что европейские политики всё чаще задумываются о том вреде, который наносят всем попытки изолировать Россию. По словам политика, в Европе всё чаще приходят к выводу, что нужно искать выход, устраивающий все стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мнении Горбачёва по поводу падения Берлинской стены и перестройки в СССР. Экс-президент СССР пояснил, что считает как крушение стены, так и перестройку, начавшуюся в стране под его руководством, исключительно благим делом.