Ульяновск, 21 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области государственные служащие смогут работать дистанционно. Эта возможность может быть предоставлена с 2020 года. Это предложение губернатор региона Сергей Морозов сделал сегодня, 21 октября, на аппаратном совещании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дистанционная работа

Поясняя своё решение, глава региона сослался на продолжение оптимизации работы органов государственной власти, «сокращение неэффективных расходов» и «цифровизацию общества».

«С 2020 года мы планируем установить в Ульяновской области возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей госслужащими», — сказал Сергей Морозов, уточнив, что данное право может быть предоставлено ведущим, старшим и младшим группам должностей.

По словам губернатора, такая практика активно используется в IT-компаниях, где «многие сотрудники работают из дома».

Планы по подготовке нормативно-правовых актов для возможности удаленного исполнения обязанностей государственными гражданскими служащими должны быть разработаны до 5 ноября.

Ранее губернатор Сергей Морозов дал оценку чиновникам по работе с населением через социальные сети и прямые линии. Он констатировал, что большинство относится к этой работе ответственно, но есть и те, кто работает «спустя рукава».

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Напомним, на конец 2018 года в Ульяновской области насчитывалось 1049 служащих в органах исполнительной власти региона, укомплектованность составила 96,2%.