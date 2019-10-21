Москва, 21 октября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В вопросе санкций США руководствуются «волчьим» принципом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Жан Баптист Одри. Волк и ягненок

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» — таким волчьим принципом по-крыловски руководствуются отдельные представители Сената США в отношении России. Никаким другим образом невозможно аргументировать абсурдное предложение сенатора от Демократической партии США Боба Менендеса ввести санкции против нашей страны за то, что президент Трамп решил вывести войска из Сирии», — заявил Железняк.

Решение президента США Дональда Трампа вывести своих военных можно только приветствовать, говорит парламентарий, но осуществить полноту своей власти даже в этом вопросе американскому президенту не просто при таком сопротивлении оппонентов в Сенате.

«Если одобрение со стороны России стремления президента США завершить американскую операцию в Сирии рассматривается как форма влияния, значит, это демонстрирует рост авторитета нашей страны на мировой арене. А господам-русофобам в Сенате США можно только пожелать сохранять рассудок, без которого внешняя политика США может окончательно потерять здравый смысл», — заключил он.