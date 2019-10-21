Вена, 21 октября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Москве 6 ноября состоится конференция по вопросам безопасности журналистики и свободы прессы под названием «Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в век цифровых технологий». Мероприятие будет впервые организовано офисом представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира. Об этом сегодня, 21 октября, сообщается на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Конференция будет проводиться при поддержке Министерства иностранных дел России.

«На конференции соберутся представители разных российских СМИ, включая неправительственных независимых средств массовой информации, медиаэксперты и представители власти и институтов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Участники мероприятия, которых планируется более 200 человек, обсудят свободу прессы и вопросы развития СМИ, безопасности журналистов, нормы, влияющие на свободу выражения мнений, а также механизмы саморегулирования и вопросов, связанных с дезинформацией и качеством информации в Российской Федерации и в более широком регионе ОБСЕ.