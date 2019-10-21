Казань, 21 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Заработные платы представителей бюджетных специальностей обнародовал в своём докладе глава минфина Татарии Радик Гайзатуллин. По данные ведомства, все бюджетники имеют зарплаты на уровне и выше среднереспубликанского, хотя ещё весной учитель из республики обращался в прокуратуру, жалуясь на несоответствие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из доклада министра РТ

В докладе уточняется, что на 1 октября 2019 года педагоги образовательных учреждений общего образования зарабатывали 32 817,2 рубля — 101% к уровню средней прогнозируемой по региону, педагогические работники дошкольных учреждений — 28 966,4 рубля (101,9%), педагоги вузов — 73 421,2 рубля (225,9% к прогнозу), работники учреждений культуры, искусства и кинематографии — 32 974,4 рубля (101,5%), соцработники — 32 566,5 рубля (100,2%), врачи — 65 165,9 рубля (200,5%), средний медперсонал — 32 692 рубля (100,6%), младший медперсонал — 32 656 рублей (100,5%).

Напомним, ранее набережночелнинский педагог, работающий в общеобразовательной школе учителем истории, и совмещающий еще несколько должностей, рассказал о несоответствии своей зарплаты майским указам. В феврале 2019 года Раушан Валиуллин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку из-за того, что зарплата школьного учителя не доходит до средней по республике. Даже совмещая несколько должностей, Валиуллин получал после налоговых отчислений всего порядка 25 тыс. рублей вместо почти 34 тыс. рублей. Позднее с такими жалобами выступили еще несколько представителей образовательного сообщества.

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