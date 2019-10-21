Москва, 21 октября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Очередной полковой комплект зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» досрочно был передан Министерству обороны России концерном «Антей». Об этом сообщила пресс-служба объединения предприятий военно-промышленного комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

Перед тем как завершить передачу на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области боевая техника продемонстрировала готовность нести службу. Были проведены испытания по поражению воздушных целей.

Отмечается, что проверку комплекс С-400 прошел успешно.

Напомним, ЗРК С-400 «Триумф» была принята на вооружение в российской армии в 2007 году. Система способна уничтожать самолеты противника, а также крылатые и баллистические ракеты, в том числе среднего радиуса действия. Комплекс также может поражать наземные цели. Согласно открытым источникам, в России на конец 2018 года на вооружении состояло 27 полков С-400.