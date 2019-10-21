Лагос, Нигерия, 21 октября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари распорядился провести тщательный аудит правительственной организации, созданной в 2000 году для развития богатого нефтью, однако крайне бедного региона дельты Нигера. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Несмотря на то, что Комиссия по развитию дельты реки Нигер (NDDC) работает уже почти 20 лет, регион остается в значительной степени неразвитым, передают журналисты.

Пресс-служба президента Бухари заявила, что временные рамки аудита охватят почти всю историю NDDC, с 2001 по 2019 год.

«С той суммой денег, которую федеральное правительство выделило NDDC, мы хотели бы видеть результаты на местах», — сказал Бухари, добавив, что «нельзя не увидеть» результаты работы, на которую должны были быть потрачены миллиарды.

«Те, кто несет за это ответственность, должны объяснить определенные вопросы», — процитировали президента в пресс-службе.

Заявление Бухари прозвучало после посещения его президентской виллы губернаторами штатов, входящих в состав комиссии NDDC, возглавляемой губернатором штата Байелса Сериаке Диксоном.

В своем заявлении Бухари добавил, что он будет ждать завершения аудита, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия.