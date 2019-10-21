Москва, 21 октября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») не понимает, какие могут быть практические результаты от проверки всех дамб в России, и настаивает на системе управления водной отраслью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Нам надо менять систему управления водной отраслью и самое главное — надо менять экономическую модель. В противном случае все тотальные проверки — не более чем попытка показать деятельную реакцию на трагедию», — написал депутат Госдумы в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росприроднадзор заявил о намерении провести проверку всех дамб в России после ЧП под Красноярском, в результате которого погибли 15 человек.

«Проверять, конечно, надо. Вот только непонятно что, и какие могут быть практические результаты такой проверки», — указал Николаев.

Глава комитета назвал ряд факторов.

Прежде всего, неизвестно, сколько в России всего дамб и прочих гидротехнических сооружений.

«По различным сведениям и реестрам, которые все являются официальными, у нас от 13 тыс. до 28 552 ГТС. Сколько реально — никто не знает. Тем более что порядка 3,5 тыс. из них — бесхозяйные, то есть собственников — нет», — указал он.

Второй фактор — финансовый.

«Сегодня доходная часть водного хозяйства страны составляет несколько более 20 млрд рублей в год, а для наведения порядка в этом хозяйстве регионам необходимо более 2,27 трлн!» — отмечает Николаев.

Третий фактор — управление. По оценке комитета, только на федеральном уровне водным хозяйством управляет 15 министерств и ведомств.