Москва, 21 октября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

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Отмечается, что в 2018 году о своем намерении уволить сотрудников сообщили в каждой пятой компании (21%), однако фактическое сокращение сотрудников прошло в 19% компаний, тогда как 49% работодателей заявили об увеличении числа работников.

Вместе с тем 62% опрошенных компаний прогнозируют рост численности персонала в следующем году. Еще 55% компаний рассчитывают увеличить фонд оплаты труда (ФОТ), 8% ожидают уменьшения ФОТ.

Специалисты сервиса HeadHunter опросили около 150 российских работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина, уровень безработицы в РФ с марта по июль 2019 года с исключением сезонности оставался неизменным и составлял 4,6% от численности рабочей силы.

В августе уровень безработицы с исключением сезонности вновь обновил минимальное значение и составил 4,5% от рабочей силы. В целом по итогам 2019 года безработица ожидается на уровне 4,6% (4,8% в 2018 году), уточнили в ведомстве.

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