Новосибирск, 21 октября, 2019, 06:47 — ИА Регнум. Новосибирские следователи устанавливают обстоятельства пожара, в котором погибло четыре человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Напомним, на выходных в частном нежилом доме в Новосибирске произошёл пожар. После тушения огня в доме были обнаружены тела четырёх человек.

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«По данному факту следователем Железнодорожного межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — уточнили в региональном управлении СКР.

Следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь пожара составила 154 кв. метра. По факту пожара, приведшего к гибели четырёх людей, было возбуждено уголовное дело.