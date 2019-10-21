Чита, 21 октября, 2019, 06:47 — ИА Регнум. Новый губернатор Забайкальского края Александр Осипов, распустивший старое правительство после своего избрания, формирует новую команду. Как сообщает сегодня, 21 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края назначен министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.

Правительство Забайкальского края Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министра экономического развития Забайкальского края назначен министр экономики Бурятии Александр Бардалеев (ворой слева)

Представляя его глава региона отметил, что новому руководителю ведомства важно наладить эффективное взаимодействие с предпринимательским сообществом региона.

Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги». До назначения на должность министра экономики Бурятия работал директором операционного офиса «Территориальный офис «Бурятский» Сибирского филиала «РОСБАНК»

Прежние министр — Андрей Кефер назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства.

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Как уже сообщал ИА REGNUM, на выборах 8 октября 2019 года Александр Осипов показал самый лучший в России результат. За него проголосовали почти 90 процентов избирателей.