Чита, , 07:39 — REGNUM Федеральный бюджет выделил Забайкальскому краю ещё 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, теперь общий объем субсидий в 2019 году для региона составляет более 735 миллионов рублей.

По словам министра экономического развития Забайкальского края Андрея Кефера, таким образом Забайкальский край вошел в десятку регионов с наибольшим объемом предоставляемых субсидий на поддержку бизнеса. По его оценке, это позволит оказать поддержку ещё 200−250 проектам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данной территории стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Новая экономическая политика нового руководства регионом уже привела к тому, что край стал участвовать практически во всех федеральных программах национальных проектов, что уже позволило привлечь в регион несколько миллиардов рублей.