Ашхабад, 21 октября, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Всех сотрудников Туркменбашинского международного морского порта принудительно отправляют на 10 дней на уборку урожая хлопка в Балканскую область, не предоставив им ни жилья, ни питания, передает «Turkmen.news».

Shuhrataxmedov Сбор хлопка

Поскольку в этом случае расходы на дорогу, еду и проживание оказываются излишне высокими, многие работники предпочитают не ехать на сбор хлопка, а заплатить в отдел кадров 300 манатов (5,5 тысяч рублей), что составляет более половины месячного оклада большинства сотрудников порта.

Отмечается, что в 2014 году из-за почвенно-климатических условий и низкой урожайности власти Туркмении официально отказались от сева хлопчатника в Балканской области. Однако в итоге сеять хлопок в этом регионе никогда не прекращали, а весь собранный там урожай шел в статистику Ахалской области, которую сейчас возглавляет сын президента Туркмении — Сердар Бердымухамедов.

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