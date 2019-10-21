Москва, 21 октября, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Военные из Африки проходят обучение в России и активно учувствуют в военно-спортивных мероприятиях, что способствует укреплению суверенитета африканских государств. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.

U.S. Navy Африканские силовики

«Только за последние пять лет в военно-образовательных организациях Минобороны России прошли обучение более 2,5 тысяч военнослужащих из африканских стран», — сказал Путин.

Также Владимир Путин отметил систематическое участие африканских военных в военно-спортивных мероприятиях. Так, в Армейских международных играх «АрМИ-2019» участвовали представители 11 африканских стран.

«В конечном счёте все эти программы нацелены на одно — помочь африканцам самим решать существующие проблемы безопасности, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость», — отметил президент.

Напомним, в Сочи на следующей неделе откроется саммит и экономический форум «Россия — Африка». На пленарном заседании экономического форума выступят Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.