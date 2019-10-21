В Томской области сохраняется непогода
Томск, 21 октября, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Неустойчивая погода с осадками и перепадами температур сохраняется в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС.
Дождь
По информации ведомства, дождь, мокрый снег и минусовые температуры ночью способствуют образованию снежного наката и гололёда.
Спасатели просят пешеходов и автовладельцев соблюдать меры безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды передано в Красноярском крае.
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