Томск, 21 октября, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Неустойчивая погода с осадками и перепадами температур сохраняется в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС.

Дождь

По информации ведомства, дождь, мокрый снег и минусовые температуры ночью способствуют образованию снежного наката и гололёда.

Спасатели просят пешеходов и автовладельцев соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды передано в Красноярском крае.

Читайте также: Жителей Красноярского края предупредили о непогоде