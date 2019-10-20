Кишинёв, 21 октября, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый победил на выборах мэра Бельц — второго по величине преимущественно русскоязычного города Молдавии. Как передает ИА REGNUM, Усатый по предварительным данным набрал более 62%, а его основной конкурент — социалист Александр Нестеровский — около 15,8%.

Alexandr.isaev Ренато Усатый

Усатый уже заявил, что одержал победу вопреки всем нарушениям со стороны социалистов и президента Игоря Додона. «С победы в Бельцах начнется новый этап в деятельности Нашей партии», — заявил Усатый.

Отметим, что ранее Усатый уже был мэром Бельц, но в 2016 году покинул страну из-за преследования со стороны тогдашних властей. В 2018 году, находясь за рубежом, Усатый сложил полномочия мэра. После смены власти в Молдавии в июне 2019 года Ренато Усатый вернулся в Молдавию.