Москва, 21 октября, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Россия ведет конструктивное и равноправное сотрудничество со странами Африки, не навязывая свою позиции и не требуя кабальных преференций, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.

Kremlin.ru Владимир Путин с президентом Республики Мозамбик Филипе Ньюси. 22.08.2019

Российский лидер отметил, что при выстраивании отношений с африканскими партнерами Москва с уважением относится к их стремлению «проводить независимую, самостоятельную политику, самим, без навязанных подсказок, определять свое будущее».

При этом Россия придерживается предложенного африканцами принципа «африканским проблемам — африканские решения» и оказывает помощь, не навязывая странам «кабальные экономические и торговые преференции».

Напомним, 23 и 24 октября в Сочи пройдет саммит и экономический форум «Россия — Африка». По мнению президента РФ, Сочинский саммит откроет новую главу в отношениях Москвы со странами африканского континента.