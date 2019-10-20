Москва, 20 октября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут переговоры в Сочи, в ходе которых обсудят весь комплекс двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС.

Kremlin.ru Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси

«Будет обсуждаться (в ходе переговоров двух лидеров) весь комплекс двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, саммит «Россия — Африка», на который приглашены главы всех стран африканского континента, пройдет в Сочи 23 и 24 октября.

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