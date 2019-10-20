Санкт-Петербург, 20 октября, 2019, 21:34 — ИА Регнум. В результате столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге, по уточненным данным, пострадали 15 человек, в том числе двое детей — в возрасте 9 и 14 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге

«По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора», — отметили в Главке МВД России.

Напомним, столкновение маршрутки и трамвая произошло 20 октября около 18:00 мск на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в Красносельском районе. После удара маршрутка опрокинулась.

Сотрудники полиции ведут проверку, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.