Лондон, 20 октября, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Суд Великобритании может заморозить счета миллиардера из России Фархада Ахмедова, об этом 20 октября сообщает Mail Online.

Суд

Причиной тому стал отказ бизнесмена выплачивать своей бывшей супруге сотни миллионов фунтов стерлингов.

Судебный процесс между бывшими мужем и женой продолжается около трех лет, данное разбирательство стало крупнейшим бракоразводным делом в истории Соединенного Королевства.

Судебная инстанция в 2016 году постановила, что Ахмедов должен выплатить 41,5% своего состояния, оцененное в £1 млрд. Отмечается, что миллиардер выплатил лишь £5 млн.

Напомним, Фархад Ахмедов занимает 67-ю строчку рейтинга богатейших людей России, на 2017 год по данным Forbes его состояние оценивалось в $1 млрд 300 млн.