Алеппо, Сирия, 20 октября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в районе Телль-эз-Заразир в восточной части сирийского города Алеппо. Об этом 20 октября сообщает телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

По данным телеканала, сразу несколько взрывов произошло рядом со штабом сирийской разведки в районе Телль-эз-Заразир. Не исключается, что в результате взрывов могут быть погибшие.

Место ЧП и все прилегающие к нему районы оцеплены силами безопасности. Никаких официальных комментариев по поводу взрывов сирийкие власти не дали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании двух взрывных устройств на маршруте движения российской военной полиции в Сирии у населённого пункта Анхуль. В результате взрывов никто не пострадал.

Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).