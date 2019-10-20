Нидерланды, 20 октября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионата Нидерландов по футболу.

Александр ФЕДОРОВ Леонид Слуцкий

Игра прошла на стадионе «Де Кул» в Венло и закончилась разгромом хозяев со счетом 4:0.

Голами в составе победителей отметились оформивший в матче дубль форвард Брайан Линссен (29-я, 34-я минуты), полузащитник Рихедли Базур (43-я) и нападающий клуба из Мали Нау Дико (53-я).

Отметим, благодаря этой победе «Витесс» укрепил свою третью позицию в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по футболу. У «Венло» в активе 9 очков и тринадцатое место.