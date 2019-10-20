Банки обяжут проверять кредитные карты по телефонному номеру
Москва, 20 октября, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Идентифицировать кредитные карты клиентов по номеру сотового телефона обяжут коммерческие банки страны. Такой законопроект разработали в правительстве, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в интервью изданию «Известия».
Привязать телефонные номера к паспорту и кредитной карте планирует правительство. Это станет возможно после внедрения единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). При этом расходы на создание ЕИС будут нести банки.
Внедрение проекта избавит граждан России от давления коллекторов и сделает банковский счет более труднодоступным для злоумышленников. Даже если жулик подменит номер, в ЕИС отобразится его настоящий телефон.