Сантьяго, 20 октября, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Чилийские власти установили комендантский час в большинстве районов Сантьяго из-за протестов, переросших в беспорядки, сообщает минобороны Чили.

(сс) Linda Nikolic Силы правопорядка в Сантьяго

Режим предусматривает контроль входа и выхода из зоны чрезвычайного положения, а также передвижения по этой зоне до 07:00 (13:00 мск) 20 октября для обеспечения спокойствия и порядка. Это означает, что «люди должны находиться в своих домах в эти часы», как сказано в заявлении.

Протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией, начались в столице Чили после того, как повысилась стоимость проезда в метро. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов. Были задержаны более 300 человек.

19 октября протесты продолжались, невзирая на то, что в стране было введено чрезвычайное положение. Был совершён поджог торгового центра, общественный транспорт столицы Чили оказался парализован.

В этой ситуации президент страны Себастьян Пиньера приостановил повышение цен на проезд.