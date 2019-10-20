Лондон, 20 октября, 2019, 03:57 — ИА Регнум. О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Дональд Туск

Туск «Теперь буду консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать».

Письмо 19 октября поступило Туску от британского премьер-министра Бориса Джонсона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские парламентарии обязали Джонсона запросить отсрочку Brexit у ЕС. Сначала Джонсон высказался против, пояснив, что таким образом Лондон подведёт своих партнёром в ЕС и навредит интересам страны.

После этого Туск и Джонсон обсудили сложившуюся ситуацию по телефону. Туск предложил британскому премьер-министру отправить официальный запрос по отсрочке Brexit.