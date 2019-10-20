Названа новая дата возможного Brexit
Лондон, 20 октября, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Перенести Brexit на 31 января 2020 г. попросил британский премьер-министр Борис Джонсон главу Европейского совета Дональда Туска, сообщает Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
Агентство опубликовало письмо Джонсона, в котором тот попросил Туска об отсрочке Brexit на три месяца.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Туск 19 октября написал в соцсети, что получил обращение Джонсона, в котором тот просить отложить Brexit.
К этому шагу главу британского правительства обязало решение Палаты общин Великобритании, которые приняли 19 октября соответствующие поправки.
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