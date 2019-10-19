Псков, 20 октября, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Программа социально-экономического развития Псковской области должна быть внесена в правительство РФ к 8 ноября 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона по итогам совещания, которое 18 октября провели в Пскове куратор региона, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Pskov.ru Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании в Пскове

«Размер бедствия мы оценили в 280 млрд рублей. Именно такая сумма на наш взгляд нужна, чтобы принять все необходимые меры, которые сдвинут все процессы с мертвой точки. Но, так как мы понимаем, что будет выделено 10 млрд рублей, поэтому мы пересмотрели подходы, какими-то вещами пожертвовали, по-другому расставили приоритеты», — заявил губернатор Псковской области.

По словам Ведерникова, для части решений нашлись альтернативные пути, «в том числе и в рамках предлагаемой нефинансовой поддержки».

Он отметил, что разработанная программа — «укрупнённый, взвешенный план, который позволит повысить качество жизни людей в Псковской области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область вошла в число десяти регионов России, которым понадобились индивидуальные программы развития и министры-кураторы. В списке таких регионов— Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Курганская область, Алтай, Карелия, Тува, Алтайский край и Адыгея.

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