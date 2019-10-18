Псков, , 12:28 — REGNUM Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сегодня, 18 октября, прибыл с рабочим визитом в Псковскую область. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, это его первый визит в Псковскую область.

По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева он назначен куратором Псковской области.

В программе рабочей поездки главы Минпромторга — посещение особой экономической зоны «Моглино», предприятия «Псковпассажиравтотранс» и знакомство с потенциалом ряда промышленных предприятий Псковской области.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он проведёт совещание по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область вошла в число десяти регионов России, которым понадобились индивидуальные программы развития и министры-кураторы. В списке регионов-аутсайдеров — Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Курганская область, Алтай, Карелия, Тува, Алтайский край и Адыгея.

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