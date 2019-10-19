Москва, 19 октября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомудов назвал коллегу по спортивному цеху Конора Макгрегора алкашом, соответствующий комментарий появился на официальной страницы Нурмагомедова в социальной сети Twitter.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Это фиаско, алкаш», — отметил российский боец под публикацией Макгрегора, на что ирландский спортсмен быстро среагировал, что привело к небольшой перепалке между ними.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором завоевав титул чемпиона UFC в легком весе, ирландский боец рассчитывает на реванш в Москве.