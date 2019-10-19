Белград, 19 октября, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Правительство России Дмитрий Медведев на военном параде в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем

«Мы бы этого не смогли без вашей помощи и вашей поддержки, большое вам за это спасибо», — отметил Вучич, говоря о переоснащении вооруженных сил Сербии.

«Благодаря вашей помощи мы с нуля или с одного МиГ-29 дошли до уровня в 14 МиГов. Мы купили 19 новых вертолетов, а ни один не был куплен за последние 40 лет», — резюмировал сербский политик.

Напомним, отношения Сербии и России всегда имели близкие, союзнические отношения. Главы двух государств регулярно проводят встречи. Ближайшая встреча президента России Владимира Путина и Вучича запланирована на 4 декабря 2019 года.