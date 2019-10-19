Минск, 19 октября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 18 октября в суде Московского района Минска заседания допрошенные фигурантыгромкого уголовного дела по незаконному обороту наркотиков дали показания против следователей. Офицеров белорусской милиции обвинили в незаконном давлении на подсудимых с целью дачи ложных показаний взамен на освобождение от уголовной ответственности.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовное дело

В 2017 году по делу о незаконном обороте наркотиков было задержано и арестовано около полусотни человек, из них 41 (в том числе гражданка России) являются обвиняемыми. Наркотиками, по версии следствия и гособвинения, является ввезённый в Белоруссию из Украины польский пищевой мак. Причём тонны этой продукции, как заявлялось в ходе процесса, были ввезены контрабандой через белорусско-украинскую границу, которая якобы была закрыта «наглухо» (по словам Александра Лукашенко).

Допрошенный в суде бывший наркозависимый из Бобруйска рассказал, как следователи фабриковали уголовное дело. Отследив продажу одного из мешков с пищевым маком, они при задержании убеждали понятых расписаться в том, что изъятое — не мак, а зелье, из которого делают наркотики.

«Смотрите, маковая солома!», — процитировал он сотрудников МВД Белоруссии, обращавшихся к понятым при распаковке мешка с пищевым маком.

Допрошенные в ходе судебного следствия заявили, что майор 5 отдела ГУБОиК МВД Белоруссии Дмитрий Шибун принуждал их заявить ту или иную выгодную следователям информацию. По их словам, милиционер ставил перед задержанными такую дилемму: либо они освобождаются «по 20-й статье» от уголовной ответственности, давая в качестве показаний то, что нужно милиции, либо у задержанных «найдут наркотики».

«Прохоренков, Полякова, Шибун приносили на А4 показания и схему распределения ролей», — сообщил суду третий допрошенный свидетель.

Допрошенные показали также, что их принуждали дать выгодные следователям показания в отсутствие адвокатов. Для этого надо было согласиться выучить то, что следователи подготовили в качестве показаний, а иначе «найдут наркотики или оружие», сообщали обвиняемые.

МВД Белоруссии не комментирует ситуацию. Дополнительных обвинений после таких показаний со стороны прокурорских работников не заявлено.