Москва, 19 октября, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело в связи с нападением на полицейского, которое произошло на станции «Савеловская» московского метро. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства.

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«По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в субботу, 19 октября, в переходе станции московского метрополитена «Савеловская». По предварительным данным, нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении, совершил 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский получил проникающее ранение в грудь ножом. Подозреваемый в нападении был задержан и доставлен в подразделение полиции.