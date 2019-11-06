Москва, 7 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

7 ноября

7 ноября 1941 года в Москве, на Красной площади состоялся парад Красной Армии в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Армейские части с парада уходили прямо на Западный фронт.

Вице-адмирал Филипп Октябрьский назначен командующим войсками Севастопольского оборонительного района.

Под Севастополем группа матросов во главе с политруком Николаем Фильченковым ценой своих жизней остановила продвижение 22 немецких танков. 10 танков были уничтожены.

В Минске немецкие каратели приурочили к советскому празднику годовщины Октября погром в еврейском гетто, при котором погибло до 18 тысяч человек.

Президент США Франклин Рузвельт официально распространил на СССР действие закона о ленд-лизе.

7 ноября 1942 года немцы начали против партизан и населения Узденского и Копыльского районов Белоруссии карательную операцию «Альберт I». В ходе неё каратели понесли большие потери.

7 ноября 1943 года силы 1-го Украинского фронта заняли город Фастов, находившийся на железной дороге, связывавшей киевскую и криворожскую группировки немецких войск.

7 ноября 1944 года войска 3-го Украинского фронта начали переправляться через Дунай и вступили в бои за плацдарм у Батина и Апатина.

В Минске открылась выставка трофейной немецкой техники.