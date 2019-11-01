Москва, 2 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

2 ноября

2 ноября 1941 года Красная армия отступила из Симферополя.

2 ноября 1942 года немецкие войска в Северной Осетии захватили село Гизель и вышли на подступы к столице автономной республики Орджоникидзе (ныне — Владикавказ).

2 ноября 1943 года опубликована совместная декларация СССР, США и Великобритании «Об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства».

Войска 1-го Украинского фронта форсировали Днепр севернее Киева и заняли на другом берегу значительные территории.

2 ноября 1944 года завершилось наступление войск 2-го Белорусского фронта на острув-мазовецком направлении. Красная армия освободила ряд польских городов и крепостей, а также форсировала реку Нарев и укрепилась на её западном берегу.

Силы 2-го Украинского фронта вышли на ближние подступы к Будапешту, однако не смогли сходу прорвать немецкую оборону.