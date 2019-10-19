Занзибар, Танзания, 19 октября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Революционное правительство Занзибара рассчитывает получить от Всемирного банка 150 млн долл. США на реализацию различных проектов в области развития туризма и городов на островах.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

По информации танзанийского новостного агентства Mpekuzi, генеральный секретарь Министерства финансов и планирования Занзибара Хамис Омар заявил в городе Вашингтоне, что Всемирный банк является надёжным партнером Революционного правительства Занзибара в деле развития региона, благодаря вкладам организации в реализацию проектов.

Омар отметил, что Всемирный банк финансировал строительство различной инфраструктуры, в том числе строительство городских дорог, аэропортов и гаваней.

Он добавил, что в настоящее время реализуются крупномасштабные проекты по развитию городских служб, спонсируемые Всемирным банком. По словам генерального секретаря, данный проект способствует улучшению качества основных услуг в городах на Занзибаре, а также увеличению количества туристических достопримечательностей.