Лондон, 19 октября, 2019, 17:39 — ИА Регнум. В Великобритании депутаты поддержали поправку, обязывающую премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона запросить у Евросоюза новую отсрочку по Brexit, сообщает 19 октября Sky News.

ИА Красная Весна Парламент Великобритании

Отмечается, что Джонсон будет вынужден просить об отсрочке Brexit, пока в парламенте не будут приняты все необходимые законодательные акты.

«Я продолжу делать всё, что в моих силах, чтобы осуществить Brexit 31 октября», — заявил в свою очередь премьер-министр Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, между Лондоном и Брюсселем согласовывается текст соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Сегодня, 19 октября в британском парламенте прошло голосование по данному документу. Завершение процедуры Brexit должно произойти 31 октября.

В свою очередь Департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России предупредил о готовящемся 20 октября в Лондоне массовом шествии противников выхода Великобритании из Евросоюза.

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