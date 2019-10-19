Гавайи, США, 19 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Популярная американская певица КэтиПерри выпустила новую песню и клип «Harleys In Hawaii». В ролике певица рассекает по курорту вместе с другими байкерами, пьет коктейли, поет в караоке баре и плавает в море прямо в платье.

Toglenn Кэти Перри

По информации российского новостного агентства InterMedia, клип был снят на Гавайских островах студией Manson, соавторами песни стали ЧарлиПут, ЙоханКарлссон и ДжейкобКашерХиндлин.

Ранее в этом году исполнительница выпустила еще два трека — «Small Talk» и «Never Really Over». Помимо этого, она приняла участие в клипе немецкого диджея и музыкального продюсера Zedd «365».