Москва, 19 октября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что затраты на спасательные работы из-за прорыва дамбы в Красноярской области должно оплатить предприятие «Сибзолото», передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Kemlin.ru Сергей Миронов

«Все затраты на спасательные работы пусть оплатит не бюджет, не налогоплательщики, а владельцы предприятия, допустившие трагедию. Пока отпрыски хозяев «Сибзолота» хвастают в соцсетях своими роскошными заграничными вояжами, к рабочим относятся как к быдлу, жизнь которого ничего не стоит», — заявил Миронов.

На месте аварии работают сотни людей, десятки единиц техники, включая авиацию.