Сеул, 19 октября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В подразделении южнокорейской компании LG, специализирующемся на производстве аккумуляторов для электромобилей, прогнозируют, что к 2024 году доля электрокаров в общем объёме глобальных продаж автомобилей вырастет до 15%. Об этом сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

LG Chem является одним из крупнейших в мире производителей аккумуляторов для электромобилей. Эта южнокорейская компания является поставщиком американской автомобилестроительной корпорации General Motors и немецкого концерна Volkswagen AG.

В 2018 году в мире было продано 2,4 млн электромобилей, что составило менее 3% от общего объёма продаж автомобилей. В южнокорейской компании прогнозируют, что в 2024 году будет поставлено около 13,2 млн электромобилей, а к 2025 году стоимость мировой индустрии аккумуляторов превысит стоимость рынка полупроводников.

Представитель LG Chem Ким Чен Хен объяснил, что росту рынка электромобилей будет способствовать ужесточение экологических требований, а также снижение стоимости производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре американская компания Tesla получила разрешение на производство электромобилей в Китае. Ожидается, что к концу 2019 года завод Tesla в Шанхае будет производить более 1000 электромобилей Model 3 в неделю.