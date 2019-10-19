Пекин, 19 октября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Министерство промышленности Китая внесло американскую компанию Tesla в список одобренных производителей автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Tesla

Получение разрешения на производство автомобилей в Китае позволит Tesla запустить новый завод в Шанхае. Это предприятие стало первым автомобилестроительным заводом в Китае, полностью принадлежащим иностранной компании.

По данным издания, Tesla может начать производство электромобилей на новом заводе до конца месяца. Планируется, что к концу 2019 года завод в Шанхае будет выпускать более 1000 электрокаров Tesla Model 3 в неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство завода Tesla в Шанхае было начато в январе 2019 года. Общие затраты на строительство составили около $2 млрд.